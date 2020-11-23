ABD'nin seçilen başkanı Joe Biden, Anthony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı.
Seçilmiş başkan Joe Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yardımcısı olan 58 yaşında olan Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.
Öte yandan, Biden görevi 20 Ocak'ta görevi devralacak. Biden'ın dışişleri bakanlığı için tercih ettiği Blinken, Senatodan onay aldıktan sonra göreve başlayacak.
Biden'ın eski Dışişleri Bakanı John Kerry'yi iklim değişikliğiyle mücadelenin başına getireceği öğrenildi.
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