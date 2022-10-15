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Berkay 23 yaşındaydı! Maden şehitlerimize veda!

Bartın'ın Amasra ilçesinde, maden ocağında yaşanan patlamada 41 madenci ile birlikte hayatını kaybeden 23 yaşındaki Berkay Pınaroğlu gözyaşları içinde toprağa verildi. Pınaroğlu'nun cenazesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı

Son dakika haberler: Berkay 23 yaşındaydı! Maden şehitlerimize veda!
Berkay 23 yaşındaydı! Maden şehitlerimize veda!
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DHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde, dün saat: 18.15 sıralarında yaşanan patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. 11 maden emekçisi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

BERKAY İÇİN CENAZE NAMAZI KILINDI

DHA'da yer alan habere göre Amasra´da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren maden işçisi Berkay Pınaroğlu (23) için cenaze namazı kılındı.

BAKAN DÖNMEZ DE CENAZEYE KATILDI

Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı.

ÜÇ YIL ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTI

Berkay Pınaroğlu için Fatiha okuyan Dönmez, tabutun taşınmasına da omuz verdi. Berkay Pınaroğlu´nun babası Nazif Pınaroğlu, cenazede gözyaşı döktü. Muratbey köyünde toprağa verilen Berkay Pınaroğlu'nun, 2019´daki işçi alımı ile TTK´da çalışmaya başladığı öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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