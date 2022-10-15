Berkay 23 yaşındaydı! Maden şehitlerimize veda!

Bartın'ın Amasra ilçesinde, dün saat: 18.15 sıralarında yaşanan patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. 11 maden emekçisi ise hastanelerde tedavi altına alındı.
BERKAY İÇİN CENAZE NAMAZI KILINDI
DHA'da yer alan habere göre Amasra´da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren maden işçisi Berkay Pınaroğlu (23) için cenaze namazı kılındı.
BAKAN DÖNMEZ DE CENAZEYE KATILDI
Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı.
ÜÇ YIL ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTI
Berkay Pınaroğlu için Fatiha okuyan Dönmez, tabutun taşınmasına da omuz verdi. Berkay Pınaroğlu´nun babası Nazif Pınaroğlu, cenazede gözyaşı döktü. Muratbey köyünde toprağa verilen Berkay Pınaroğlu'nun, 2019´daki işçi alımı ile TTK´da çalışmaya başladığı öğrenildi.
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