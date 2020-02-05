Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert yanıt

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ ile ilgili eleştirilerine sert yanıt verdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'de sürekli tuzak kuran, bu yüce kurumu yıpratmaya çalışan bir grup var. Faşistin önde giden olan jakoben zihniyetin oyunuyla karşı karşıyayız. CHP, o dönem bu konuda doğru bir tutum sergilemiştir. Bu düzenleme ile AK Parti Grup Başkan vekilleriyle görüşen Kılıçdaroğlu'ydu. Bu düzenleme komisyondan ve genel kuruldan geçip kanunlaşmıştır. Düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlayan, hukukun işlemesinin önüne geçen, yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen kişinin asker kimliğinin ona ayrıcalık tanıması ne hukukta ne demokraside yeri olamaz. CHP'liler başta olmak üzere tüm Meclis'in desteklediğini görüyoruz. Bugün dönüp geriye baktığımızda Meclis'in doğru iş yaptığını görüyoruz. Ne yaptık, askeri mahkemeleri kaldırdık.

"BORU GÖSTERMEYE BENZEMEZ"

Eski bir genelkurmay başkanı, kendisini gayet iyi tanırım. Meclisimizi itham altında bırakan açıklamalar yaptı. Süratle hepiniz dava açmalısınız. Anayasa buna amir. Meclis'in yasama yetkisini bir kişinin yere çalmaya hakkı yoktur. Bu açıklamalara CHP ve diğer partilerden kimileri destek vermiştir. Daha önce aksi karar almalarına rağmen. FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması Meclis'e saygısızlıktır. Vesayet döneminin hevesi olan bu yaklaşımın desteklenmesinin anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur. Bu boru göstermeye benzemez.

"2009'DAKİ VEKİLLER DAVA AÇMALI"

CHP'lilerin bu konu göğüslerini gere gere savunabilecekleri meseledir. 2009 yılında Meclis'te görev yapmış tüm arkadaşlarımızın hemen dava açarak, parlamentonun onurunu savunacaklarına inanıyorum."