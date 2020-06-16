Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında iftira suçundan talimatla ifade veren emekli asker ve CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek, adliyeye kızı avukat İrem Çiçek ile geldi.

"İFTİRA ATMA MAKSADIMIZ OLMAZ"

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, şüpheli olarak ifadesi alınan Dursun Çiçek, “Yıllarca iftiraya maruz kalmış ve mağdur olmuş bir Cumhuriyet aydını olarak kimseye iftira atmak gibi bir maksadımız olmaz” dedi.

Çiçek ifadesinde, “Şahsımın 5 yıla yakın cezaevinde maddi ve manevi işkence görmesine, mesleki kariyerimin sona ererek cezaevinde emekli olmama, sağlığımın, aile yaşantımın bir işkenceye dönüşmesine neden olan süreç bu önergeyle başlamıştır.

Bizim iddiamız önergede imzası olan siyasetçilerin FETÖ’cü olduğu değildir. FETÖ’nün siyasi ayağının soruşturulmasına söz konusu önergeyi hazırlayanlardan başlanması hususunda Cumhuriyet Savcılarına ışık tutmaktır. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Dursun Çiçek adliye çıkışında da açıklama yaptı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dursun Çiçek, ifade vermesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere FETÖ Suç Örgütünün yargı ve siyasi ayağı hakkında suç duyurusunda bulundu.