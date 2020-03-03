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İdlib'te 12 sivil hayatını kaybetti!

Son dakika... Sivil Savunma kaynaklarının açıklamasına göre, İdlib kent merkezine bağlı bir köye Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.

İdlib
AA

Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.

Rejim  destekçisi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib kent merkezi, Benniş beldesi ve Sehil Ruc bölgesine bağlı Udvan köyüne düzenledikleri saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.

Yaralanan çok sayıda sivil, hastanelere kaldırıldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde rejim güçlerinin İdlib kent merkezine düzenlediği roket saldırısında 4'ü çocuk 9 sivil, Udvan köyüne düzenlediği top atışında 2 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'nın Benniş beldesine düzenlediği saldırıda ise 1 sivil hayatını kaybetti.

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