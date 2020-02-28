Göçmenlere Avrupa kapıları açıldı! Sınıra yürüyorlar

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İdlib'de tırmanan gerginlik ve gelen şehit haberlerinin ardından Türkiye, Suriye'den gelecek göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engellememeye karar verdi. Açıklamaların ardından göçmenlır sınır kapılarına yöneldi.

Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacak. Türk yetkili, alınan kararla ilgili sahil güvenlik ve sınır güvenliği ekiplerine gerekli talimatların verildiğini söyledi. Esad rejimi güçlerinin İdlib'de düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon Suriyeli yerinden edilmiş ve Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı.

ÖMER ÇELİK: ARTIK MÜLTECİ TUTABİLECEK DURUMDA DEĞİLİZ

İdlib'de gerçekleştirilen ve 29 askerin şehit olduğu saldırı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullandı.

EDİRNE'DE GÖÇMENLER YUNANİSTAN SINIRINA YÜRÜYOR

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.

Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

AYDIN GÖÇ İDARESİNDEKİ MÜLTECİLER BIRAKILDI

Sınır kapılarının açılacağı iddiasının ardından Aydın'da bulunan mülteciler Avrupa'ya geçmek için Göç İdaresi'nden ayrıldı. Otobüslerle giden göçmenler, sevinçlerini kameralara el sallayarak gösterdi.

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için Göç İdaresi'nden ayrıldı. Aydın Göç İdaresinde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın'dan ayrıldı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken göçmenlerin otobüslerle bölgeden ayrılması kameralara böyle yansıdı.

MÜLTECİLER AYVACIK KIYILARINA GELMEYE BAŞLADI

İdlib saldırısının ardından, Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler, rejim güçlerinin İdlib'de Mehmetçiğe yaptığı alçak saldırının ardından, Türkiye içindeki ve İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine Ayvacık sahillerine gelmeye başladı.

Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adası'na yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde farklı milletlere mensup 400 göçmenin bulunduğu öğrenildi.

DİKİLİ SAHİLİNDE DE GÖÇMENLER TOPLANDI

İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 göçmen, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından, ülke genelinde mülteci hareketliliği yaşanmaya başlandı. İzmir'in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 göçmen kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan göçmenler Yunanistan'a gitmek için yola çıkacak.

Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan'a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.

HAREKETLİLİK SABAH SAATLERİNDE DAHA DA ARTTI!

Öte yandan hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Edirne'de, kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü. Pek çok düzensiz göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.

MUĞLA'DA GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Geceden itibaren Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Bodrum ilçesindeki sahil bölgesine geldi.

Özellikle Bodrum'a yakınlığıyla bilinen adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü. Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Bazı düzensiz göçmenlerin limanlarda bekledikleri görüldü. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekler ve çocukları da eşlik ediyor.

İSTANBUL'DA GÖÇMENLER SINIR KAPILARINA GİDİYOR

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İstanbul'da yaşayan çok sayıda mülteci sınır kapılarına gitmek için harekete geçti. İstanbul'da Zeytinburnu 58. Bulvar'da da göç etmek isteyen Suriyeliler toplandı. Bazı Suriyeliler buradan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gitti. Bazıları ise kendi araçlarıyla Edirne'ye doğru yola çıktı. Avrupa'ya gitmeye çalışan mülteciler havadan da görüntülendi.

İSTANBUL'DA OTOGARDA GÖÇMEN YOĞUNLUĞU

Birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Edirne otobüslerine sabah erken saatlerde binen bir çok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı. Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan'a gideceklerini belirtti. Al Abbah gideceği yönü ise, "Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya" diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne'den Avrupa'ya gideceğini söyledi.

'EK SEFERLER AÇTIK'

Yoğunluk hakkında bilgi veren bir otobüs kaptanı Serkan Baykara, "Şu anda Edirne seferini yapıyoruz. Edirne gidişleri çok yoğunuz. Dün akşamdan beri çok yoğunuz. Ek seferler açtık. Yolcularımızın yüzde 80’ini mülteciler oluşturuyor" dedi.

TÜRKİYE'DE 3.5 MİLYON SURİYELİ BULUNUYOR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli bulunuyor. Bu rakam 2014 yılında 1.5 milyon, 2015'te ise 2.5 milyondu.

Türkiye'de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı Ocak 2020'de 14 bin 34 kişi artmıştı. Türkiye'deki 3.5 milyon Suriyeli göçmenin 1 milyon 660 bin 581'i 0-18 yaş grubundaki çocuklardan oluşuyor. Kadınlar ve çocukları birlikte değerlendirince bu sayı 2 milyon 521 bin 416 kişiye ulaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'den zorunlu göç ile ilgili konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Suriye'deki zorunlu göçün savaşın başından bu yana görülen en yüksek seviyede olduğunu söylemişti. Laerke, İdlib'de 2.8 milyon sivilin insani yardıma muhtaç durumda olduğunu belirtmiş ve çatışmaların şiddetlenmesi durumunda göç dalgasının büyüyebileceğini belirtmişti.

AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖÇ ANLAŞMASI

2015'te Suriye'den Avrupa'ya yaşanan göç dalgalarının ardından, Avrupa Birliği ile Türkiye göçmen krizinin çözümü için bir mutabakata varmıştı.

Mart 2016'da yürürlüğe giren mutabakatla birlikte, kaçak yollarla Yunanistan'a geçen göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesine ve AB'nin Türkiye'ye geri gönderilen her bir göçmen karşılığında, hâlihazırda Türkiye'de bulunan bir göçmeni kabul etmesine karar verilmişti.

Yapılan anlaşmada ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Suriyeli göçmenlere harcanmak üzere iki aşamada 6 milyar euro ödemesi kararlaştırılmıştı.

Eylül 2019'da konuyla ilgili bir değerlendirme yapan AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, "AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor. Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı." diye konuşmuştu.