DHA

Karabük'ün Eflani ilçesindeki Ortakçılar Göleti'nin bulunduğu ormanlık alanda yaşayan bir tilki, geçen hafta cuma günü yiyecek bulabilmek için göletin kenarına indi. Göletin yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkinin aç olduğunu fark edip, ona yiyecek verdi.

HER SABAH GİDİP BESLİYOR

DHA'da yer alan habere göre o günden sonra da tilki her gün mesire alanına indi ve Tekin'in verdiği yiyecekleri yemeye başladı. Mehmet Tekin de, her sabah ıslık çalarak çağırdığı tilkiye besleyip, karnını doyurmayı kendine görev bildi.

"KEDİ GİBİ YANIMA GELDİ, HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"

Tilkiyle kurduğu arkadaşlığı anlatan Mehmet Tekin, "Geçen hafta cuma günü sabahtan yanıma geldi, karnını doyurdum. Kedi gibi yanıma geldi, tutuyorum, hiçbir şey yapmıyor. Islığa alıştırdım, ıslık çalınca hemen yanıma geliyor" dedi.