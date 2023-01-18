Rus Kruvaziyeri liman usturmaçalarına çarptı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberler: Rus Kruvaziyeri liman usturmaçalarına çarptı!
ABONE OL

Rus Kruvaziyeri liman usturmaçalarına çarptı!

Rusya’dan 2 gün önce demir alan ve ilk durağı olan İstanbul’un ardından sabah saatlerinde Amasra’ya ulaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi şiddetli fırtına nedeniyle Amasra Limanı'na yanaşırken usturmaçalara çarptı

Son dakika haberler: Rus Kruvaziyeri liman usturmaçalarına çarptı!
İHA

Bartın'da saatteki hızı 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle güvenli şekilde limana yanaşamayan Panama bandıralı Rus kruvaziyeri tekrar açığa çıkarıldı.

8 USTURMAÇA HASAR ALDI

İHA'da yer alan habere göre kruvaziyerin limanda çarptığı 8 usturmaça hasar alırken, kruvaziyerde de hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

KRUVAZİYERDE 668 KİŞİ BULUNUYOR

Dalgıç ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarına katıldığı öğrenilirken Sahil Güvenlik ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı. Kruvaziyerde 385 yolcu ve 283 personel olmak üzere toplam 668 kişinin bulunduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kooperatif dairelerini birçok kişiye satmışlar
GÜNDEM Kooperatif dairelerini birçok kişiye satmışlar
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç tekrar karşı karşıya!
GÜNDEM Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç tekrar karşı karşıya!
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman ve saat kaçta?
GÜNDEM FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Annesinin bakıcısı yatağında ölü buldu
GÜNDEM Annesinin bakıcısı yatağında ölü buldu
"Et taşıyoruz" dedikleri kamyondan göçmenler çıktı!
GÜNDEM "Et taşıyoruz" dedikleri kamyondan göçmenler çıktı!
BURSLULUK ÜCRETİ 2023 | iOKBS Ocak ayı bursluluk parası zamlandı mı, ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?
GÜNDEM Bursluluk parası ne zaman ödenecek?
Bedelli askerlik yerleri nerelerde? Isparta, Erzincan, Manisa, Mamak bedelli askerlik yerleri
GÜNDEM Bedelli askerlik yerleri nerelerde?
Polis kılığına giren soygunculardan 'kara para' oyunu!
GÜNDEM Polis kılığına giren soygunculardan 'kara para' ...
Son dakika haberi | İçişleri duyurdu: Mardin'de 655 personelin katılımıyla operasyon başlatıldı!
GÜNDEM Mardin'de 655 personelin katılımıyla operasyon!
Avukatın cep telefonunu hacklediler! Müvekkilini dolandırdılar! - Adana haberleri
GÜNDEM Avukatın cep telefonunu hacklediler! Müvekkilini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.