Rus Kruvaziyeri liman usturmaçalarına çarptı!

İHA'da yer alan habere göre kruvaziyerin limanda çarptığı 8 usturmaça hasar alırken, kruvaziyerde de hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

KRUVAZİYERDE 668 KİŞİ BULUNUYOR

Dalgıç ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarına katıldığı öğrenilirken Sahil Güvenlik ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı. Kruvaziyerde 385 yolcu ve 283 personel olmak üzere toplam 668 kişinin bulunduğu öğrenildi.