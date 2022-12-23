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Şebnem Korur Fincancı hakim karşısına çıkıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün ilk kez İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak

Son dakika haberi: Şebnem Korur Fincancı hakim karşısına çıkıyor
Şebnem Korur Fincancı hakim karşısına çıkıyor
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DHA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Ankara'ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KATILDIĞI TV KANALI TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İRTİBATLI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede Fincancı'nın yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI İDDİASI

Canlı bağlantıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullandığı belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı" öne sürülüyor.

7.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı aktarılıyor. Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Fincancı, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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