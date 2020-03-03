Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları çok tartışıldı. İddialar ve ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı. İddianame hazırlandı. Kadıköy'de bir sandıkta vefat eden kişinin isminin olduğu haneye imza atıldığı tespit edildi.

Arzu Kaya'nın haberine göre, savcılık yaptığı incelemede bir seçmenin sehven, vefat eden annesi yerine imza attığı, o seçmenin yerine de başka bir kişinin imza attığını belirledi. İddianamede, sandık görevlilerinin kimlik kontrolüne ilişkin görevi ihmal ettiği kaydedildi.



“YOGUNLUK HATASI”

İddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Sandık başkanı ve üyesi 5 sanık, iddialara karşı kendini savundu. Suçlamaları da kabul etmedi. Sandık görevlisi Öznur İ. Yaptığı savunmada, “Güzel bir şekilde seçim sürecini yürüttük. Herkesin kimlik kontrollerini yaptık. İmzalarını aldık. Sayımları yaptık. Bir kişi oyunu kullandıktan sonra vefat eden annesi yerine imza atmış. Seçim sonuçlarını etkileyecek bir hata değil. Yorgunluktan veya yoğunluktan kaynaklanan şekli bir hata” dedi.

“GÖREVİ İHMAL” SUÇLAMASI



“Görevi ihmal” suçundan 1’er yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların ardından avukatları söz aldı. Avukatlar hiçbir meslekte mükemmellik olmadığını, yapılanın maddi bir hata olduğunu söyledi. Savunmaların ardından mahkeme kararını verdi.



MAHKEMEDEN İLK KARAR: BERAAT

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların beraatına hükmetti. Gerekçesinde ise suçun işlendiğinin sabit olmadığını belirtti. Böylelikle seçimlerde usulsüzlük iddialarına ilişkin yargıdan ilk karar çıkmış oldu.