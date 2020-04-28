AA

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 40'a yükseldi.

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 40 sivil hayatını kaybederken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediğini değerlendiriyor.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

İlk belirlemelere göre 40 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.

Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 kişinin öldüğünü, 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın, terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi'nde, bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin’de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 masum sivili katletti, 47 sivili de yaraladı."

HATAY VALİLİĞİ: ARACI OLAY YERİNE GETİREN ŞAHIS YAKALANDI

Hatay Valiliği'nden yapıan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

28/04/2020 Salı günü saat:15.40 sıralarında Afrin/Merkez, Eski Afrin Mahallesinde bulunan pazar yerinde meydana gelen mazot yüklü kamyona yerleştirilen Parça ve Basınç etkili EYP'nin patlaması neticesinde; ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk olmak üzere 42 şahıs hayatını kaybetmiş olup, 30 şahıs ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

Patlamanın da etkisi ile olay yerinde meydana gelen yangın söndürülmüş olup, patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır.

Yaralıların tedavisi Afrin ve Hatay'aki Hastanelerde devam etmektedir.

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