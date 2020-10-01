İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı güvenli listeden çıkardı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSon dakika FLAŞ gelişme! İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı güvenli listeden çıkardı
ABONE OL

İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı güvenli listeden çıkardı!

Son dakika... Türkiye ve Polonya, İngiltere'nin karantina listesine eklendi. Açıklamada bu ülkeden gelenlerin iki hafta boyunca kendi kendilerini tecrit etmesi gerekeceği belirtildi

Son dakika FLAŞ gelişme! İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı güvenli listeden çıkardı
Reuters

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye ve Polonya'nın, İngiltere'nin karantina listesine eklendiğini açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Shapps, " Edindiğimiz son bilgilere göre, Polonya ve Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkarıyoruz. Bu da bu ülkeden gelenlerin iki hafta boyunca kendi kendilerini tecrit etmesi gerekeceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Shapps, Karayipler'in Sint Eustatius, Saba ve Bonaire adalarından gelecek yolcuların da 14 gün boyunca karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı yeniden "karantina uygulanacak ülkeler" arasına ekledi. Türkiye'den İngiltere'ye gidecek kişilerin 14 gün süreyle tek bir adreste kendilerini karantina altına almalarının gerektiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB'de Türkiye ve Doğu Akdeniz toplantısı
DÜNYAAB'de Türkiye ve Doğu Akdeniz toplantısı
ABD'de F-35 uçağı düştü
DÜNYAABD'de F-35 uçağı düştü
Son dakika haberleri! MSB'den Türk-Yunan askeri heyetleri açıklaması!
DÜNYAMSB'den Türk-Yunan askeri heyetleri açıklaması!
Lübnan Meclis Başkanı: İsrail ile sınırları belirleme müzakereleri için anlaşmaya varıldı
DÜNYALübnan'dan İsrail ile müzakere açıklaması
Son dakika haberleri! NATO: Türkiye-Yunanistan ayrıştırma usulleri mekanizması kuruldu
DÜNYANATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması!
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü!
DÜNYABakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü
DÜNYABakan Akar, Libya Savunma Bakanı ile görüştü!
Son dakika! AB liderlerinden peş peşe Türkiye açıklamaları! - Haberler
DÜNYAAB liderlerinden peş peşe Türkiye açıklamaları!
Trump, Putin ve Macron'dan ortak Karabağ çağrısı!
DÜNYATrump, Putin ve Macron'dan ortak Karabağ çağrısı!
Bakan Çavuşoğlu, taziye ziyareti için Kuveyt'te! - Haberler
DÜNYABakan Çavuşoğlu, taziye ziyareti için Kuveyt'te!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X