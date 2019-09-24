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Son dakika: KCK ve JİTEM davalarına bakan FETÖ'cü hakime 7,5 yıl hapis

AA

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem "faili meçhul cinayetler, JİTEM, KCK, İzmir Büyükşehir Belediyesinde yolsuzluk" davalarının görüldüğü mahkemelerde, mahkeme başkanı olarak görev yapan eski hakim Menderes Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi

Menderes Yılmaz

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Menderes Yılmaz, SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Yılmaz FETÖ'nün talimatıyla mesleğe girmediğini, bu iddiaların hiçbir delile dayanmadığını savundu.

Terör örgütü üyeliği iddialarına da atılmadığını beyan eden Yılmaz, " Darbe girişimiyle ilgim alakam yoktur. Hayatım boyunca cebir ve şiddet eylemlerinde bulunmadım. FETÖ/PDY hiyerarşik yapısına hiç dahil olmadım. Hakkımda kayıtlı Bylock programı bulunmamaktadır. Gizli tanık beyanları asılsızdır, somut ifadelere dayanmamaktadır." şeklinde savunma yaptı.

Sanık avukatı da müvekkilinin savunmalarına katıldığını ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan Yılmaz, "Tüm suçlardan beraatimi istiyorum ve adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Menderes Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından ise beraat etmesine hükmedildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olan sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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