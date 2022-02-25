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Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna saldırı başlatmasının ardından Habertürk yazarı Çetiner Çetin ve Habertürk TV kameramanı Hakan Öztürk, Ukrayna'dan kaçmaya çalışan kişilere ilişkin izlenimlerini aktardı.

"3 BOYUNCA AVRUPA'YA VİZESİZ GİREBİLECEKLER"

Sınır hattında yaşanan son gelişmeleri aktaran Çetin, "Ukrayna için Lviv kenti son nokta olarak düşünülüyordu. Kiev’de silah sesleri duyulunca başkentin ele geçirilmiş olması tedirginlik yaratıyor. İnsanlar Batı'ya doğru gelmeye başladı. Ukrayna vatandaşları Avrupa'ya 3 ay boyunca vizesiz girebilecek. Sadece bu noktada binlerce kişi sınıra akın ediyor ancak her bölgede bir kalabalık var. Kuyruk 38 kilometreye ulaşmış durumda. Gelen haberler Rus ordusunun ilerleyen günlerde de buralara geleceği yönünde. Bugüne kadar daha çok Rusya sınırına yakın bölgeler hedef alınmıştı." dedi.

"ROMANYA ÇOK SINIRLI SAYIDA KİŞİYİ ALIYOR"

18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden çıkmasının yasaklandığını belirten Çetiner, zaman ilerledikçe araç kuyruklarının dışında insanların yaya olarak da kuyruk oluşturduğunu söyledi. Çetiner, "Romanya kapıyı kapalı tutuyor, açsa bile çok sınırlı sayıda kişiyi alıyor. İnsani ihtiyaçları karşılamak için imkanlar çok kısıtlı. Romanya geçişler de ciddi sıkıntı yaratıyor." ifadelerini kullandı.

30-34 kilometrelik araç kuyruklarının olduğunu belirten Çetiner Çetin, "Büyük ölçüde Ukrayna vatandaşı olmayan kişiler burada. Orta Doğu'da böyle manzaralar görüldü ancak şu an bu, Avrupa'nın ortasında yaşanıyor. Manzara her geçen saat kötüleşiyor. 16 saattir araçların yolda olduğu belirtiliyor." dedi.

Çetiner Çetin'in açıklamalar öne çıkanlar;

"İnanılmaz bir trafik var, Aileler çocuklar birlikte çıkış yapmaya çalışıyor. Herkes tedirgin. Eli silah tutan gençlerin ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor. Erkeklerin çıkışına izin verilmiyor."

Ukrayna'da yaşayan bir Türk vatandaşı, "Dün akşamdan beri Ukrayna vatandaşlarının çıkışını yasakladılar, kadın ve çocuklar çıkabiliyor. Sınır kapılarını bombalamışlar, açık sınırlar sadece NATO ülkelerine olan kapılar Macaristan, Polonya gibi" dedi.

Çetin, "İnsanların kaçış halinde olduğu bir yerdeyiz, 30 yıllık ülkede kimlik bilincinin çok oluştuğunu söylemek mümkün değil. 18 yaşından büyük erkeklerin ülkeyi terk etmemesi yönünde bir karar alındı." dedi.

Ukrayna'da yaşayan bir başka Türk vatandaşı, "Sistem çökmüş durumda, gümrük çalışmıyor. İnsanlar günlerdir bekliyor, çalışmalar yeni başladı" dedi.

Çetin, "Romanya günlük en fazla 500 araç alabileceğini söylüyordu. Bir süre sonra bu kapılarında kapanma ihtimalinden korkuyorlar. AB ülkelerinin Romanya, Polonya ve Moldovya ile görüşüp süreci hızlandırmalı" ifadelerini kullandı.