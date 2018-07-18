Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonu ile Türkiye’den yola çıkacak 158 kişilik ilk hacı kafilesi yakınları tarafından uğurlanıyor. Oldukça heyecanlı oldukları görülen hacı adayları saat 14.00'te yola çıkacak.

İlk hacı kafilesi 158 kişilik bir grupla kutsal topraklara gitmek için yola çıkıyor. Hacı adaylarına 6 görevli eşlik edecek.

Bu yıl 1416 gazi ve ve şehit yakını kutsal toprakları ziyaret edecek.

Türkiye'de bu yıl toplam yaklaşık 80 bin kişi hacı olacak.

10 yıldır hacca gitmek için beklediğini belirten Aysel Tokgözlü, ”Çok heyecanlıyım sevinçliyim, 10 senedir bekliyoruz. Oraları gençken görelim istedik ama 10 sene geçti ve yaşlandık. Torunlarımız var, özleyeceğiz onları. Oraya gideceğiz diye seviniyoruz” dedi. Muhlis Kaya isimli hacı adayı ise ”Çok mutluyuz yaklaşık 30 yıldır bekliyoruz. Kutsal topraklara gidiyoruz, sevinçliyiz, heyecanlıyız. Ülkemize, milletimize dua edeceğiz orada” diye konuştu.

İHA'nın aktardığı habere göre, ilk hacı kafilesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 14.00'te yola çıkacak.

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