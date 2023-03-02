Hatay'da enkazlar arasında nostalji: Keşke burada olsaydın...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Hatay'da enkazlar arasında nostalji: Keşke burada olsaydın...
ABONE OL

Hatay'da enkazlar arasında nostalji: Keşke burada olsaydın...

Hatay'ın dünyada ilk ışıklandırılan caddesi olan ve depremde enkaz haline dönen Kurtuluş Caddesi'nde bir antikacı her gün nostaljik şarkılar çalıyor. Antikacı Mehmet Sercan Sincan, "Müzik güzeldir, ruhu besler. Zaten benim dükkanımı bilenler bilir, müzik eksik olmaz. Kimi zaman plak, kimi zaman kaset çalarız. Hayatın devam ettiğinin bir göstergesi olsun" dedi

Son dakika: Hatay'da enkazlar arasında nostalji: Keşke burada olsaydın...
DHA

Hatay'da dünyanın ilk kez ışıklandırılan caddesi olarak bilinen turistik Kurtuluş Caddesi'nde, yıkıntılar arasında çevreye moral vermek isteyen bir antikacı hafif hasarlı iş yerini açarak, kasetçalarıyla nostaljik şarkılar dinletmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 merkezli depremlerin ardından 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremlerin de meydana geldiği Hatay'da en çok yıkımın olduğu bölgelerden birisi, asırlar boyu pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Antakya ilçesi oldu. Antik Çağ'da Kral Herod döneminde altın çağını yaşayan ve Ortadoğulu zenginlerin uğrak noktası olması nedeniyle dünyada ilk kez aydınlatılan cadde özelliği taşıyan Kurtuluş Caddesi'ndeki pek çok yapı da enkaz haline geldi.

Koruma altında çok sayıda tarihi binanın yer aldığı, eski adıyla Herod Caddesi, depremlerin ardından yıkıntının beraberinde getirdiği toz bulutu arasında sessizliğe büründü. Yerli halkın yanı sıra bölgeye gelen pek çok turistin kente özgü Haytalı tatlısını tadıp, kahvesini içtiği Affan Kahvesi, ziyaret edip fotoğraflar çektirdiği Habibi Neccar Cami, Sarımiye Cami, Katolik kilisesi, Musevi havrası ve tescilli çok sayıda mekan, yeniden restore edilecekleri zamana dek hatıralarda kaldı.

"ARTIK GÜNLERİ SAYMIYORUZ"

Caddedeki sessizliğini, hafriyat kamyonlarının ardından ilk kez bir antikacının kaldırımındaki kasetçalar bozdu. Depremin izlerini silmek için arkadaşlarıyla iş yerinin önünü süpüren antikacı ve gayrimenkul danışmanı Mehmet Sercan Sincan, nostaljik şarkılarla çevredekilere moral vermeye başladı. Çok sayıda yakınını ve dostunu kaybettiğini belirten Sincan, hayatın devam etmek zorunda olduğunu belirtti. Sincan, "Artık günleri saymıyoruz ancak yas 3 gündür. Gördüğünüz gibi biz tekrar bir enerji ve hayat akışının başlamasını istiyoruz" dedi.

"DEPREMDE YARDIM ÇIĞLIKLARINA KOŞTUK"

Depremden sonra hayatının hep mücadeleyle geçtiğini anlatan Sincan, "Ecelimizi bekliyoruz ama bunun için de ağlamıyoruz çünkü çok öksüz, yetim, garip var şu anda. Onlar için ayakta kalmak zorundayız. Depremde yardım çığlıklarına koştuk. Hala da sahadayız. İnsanlara yardımcı olmaya devam ediyoruz. Evleri girilebilecek durumda olan arkadaşlarım yardım istediğinde çevre güvenliği aldıktan sonra evlerine girip değerli eşyalarını, kefen paralarını topluyoruz. Allah bize daha çok mesuliyet verdi bu süreçte" diye konuştu.

"İŞ YERLERİMİZİ TEKRAR AÇACAĞIZ"

Caddeyi kısa sürede eski haline getirmek için elinden geldiğince çalışacağını vurgulayan Sincan "Tahminimce 1 ay sonra iş yerleri ağır hasarlı olmayan esnafımızı buraya getireceğim ve iş yerlerimizi tekrar açacağız inşallah. Burası turistik bir cadde. Dünyanın aydınlatılmış ilk caddesinin konakları burada. Yine turistik olacak. Hatay yine dünya turizminin güneşi olarak doğacak inşallah. Müzik güzeldir, ruhu besler. Zaten benim dükkanımı bilenler bilir, müzik eksik olmaz. Kimi zaman plak, kimi zaman kaset çalarız. Hayatın devam ettiğinin bir göstergesi olsun" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Yıkılan binanın fen işleri sorumlusu kaçmak isterken yakalandı!
GÜNDEM Bu kez de fen işleri sorumlusu kaçmak isterken ...
3 gün arayla 3 cinayetin sebebi ortaya çıktı
GÜNDEM 3 gün arayla 3 cinayetin sebebi ortaya çıktı
Darende dev yarıklar endişe yarattı
GÜNDEM Dev yarıklar endişe yarattı
Son dakika haberi ÖSYM'den sınav açıklaması
GÜNDEM ÖSYM duyurdu! 4 ilde o sınavlar yapılamayacak
EYT BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 | EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL ödeniyor?
GÜNDEM EYT'lilere bayram ikramiyesi müjdesi!
İzmir'de husumetlisi tabancayla öldürüp, denize attı - En son haberler
GÜNDEM Husumetlisi tabancayla öldürüp, denize attı
Son dakika: Karma Komisyon'dan Türkkan ve Başarır kararı
GÜNDEM Karma Komisyon'dan Türkkan ve Başarır kararı
FAY HATTI SORGULAMA EKRANI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? e-Devlet Türkiye deprem risk haritası sorgulaması nasıl yapılır?
GÜNDEM Fay hattı sorgulama ekranı: Evimin altından fay hattı ...
Eskişehir’in barajları 1 yılda 13,1 milyon metreküp su kaybetti
GÜNDEM Eskişehir’de milyon metreküp su kaybı!
VERGİ AFFI 2023 SON DURUM: Meclis'te kabul edildi! Vergi affı çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Vergi borçları silindi mi?
GÜNDEM Vergi affı teklifi Meclis'te kabul edildi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.