Hatay'da enkazlar arasında nostalji: Keşke burada olsaydın...

DHA

Hatay'da dünyanın ilk kez ışıklandırılan caddesi olarak bilinen turistik Kurtuluş Caddesi'nde, yıkıntılar arasında çevreye moral vermek isteyen bir antikacı hafif hasarlı iş yerini açarak, kasetçalarıyla nostaljik şarkılar dinletmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 merkezli depremlerin ardından 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremlerin de meydana geldiği Hatay'da en çok yıkımın olduğu bölgelerden birisi, asırlar boyu pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Antakya ilçesi oldu. Antik Çağ'da Kral Herod döneminde altın çağını yaşayan ve Ortadoğulu zenginlerin uğrak noktası olması nedeniyle dünyada ilk kez aydınlatılan cadde özelliği taşıyan Kurtuluş Caddesi'ndeki pek çok yapı da enkaz haline geldi.

Koruma altında çok sayıda tarihi binanın yer aldığı, eski adıyla Herod Caddesi, depremlerin ardından yıkıntının beraberinde getirdiği toz bulutu arasında sessizliğe büründü. Yerli halkın yanı sıra bölgeye gelen pek çok turistin kente özgü Haytalı tatlısını tadıp, kahvesini içtiği Affan Kahvesi, ziyaret edip fotoğraflar çektirdiği Habibi Neccar Cami, Sarımiye Cami, Katolik kilisesi, Musevi havrası ve tescilli çok sayıda mekan, yeniden restore edilecekleri zamana dek hatıralarda kaldı.

"ARTIK GÜNLERİ SAYMIYORUZ" Caddedeki sessizliğini, hafriyat kamyonlarının ardından ilk kez bir antikacının kaldırımındaki kasetçalar bozdu. Depremin izlerini silmek için arkadaşlarıyla iş yerinin önünü süpüren antikacı ve gayrimenkul danışmanı Mehmet Sercan Sincan, nostaljik şarkılarla çevredekilere moral vermeye başladı. Çok sayıda yakınını ve dostunu kaybettiğini belirten Sincan, hayatın devam etmek zorunda olduğunu belirtti. Sincan, "Artık günleri saymıyoruz ancak yas 3 gündür. Gördüğünüz gibi biz tekrar bir enerji ve hayat akışının başlamasını istiyoruz" dedi.

"DEPREMDE YARDIM ÇIĞLIKLARINA KOŞTUK" Depremden sonra hayatının hep mücadeleyle geçtiğini anlatan Sincan, "Ecelimizi bekliyoruz ama bunun için de ağlamıyoruz çünkü çok öksüz, yetim, garip var şu anda. Onlar için ayakta kalmak zorundayız. Depremde yardım çığlıklarına koştuk. Hala da sahadayız. İnsanlara yardımcı olmaya devam ediyoruz. Evleri girilebilecek durumda olan arkadaşlarım yardım istediğinde çevre güvenliği aldıktan sonra evlerine girip değerli eşyalarını, kefen paralarını topluyoruz. Allah bize daha çok mesuliyet verdi bu süreçte" diye konuştu.