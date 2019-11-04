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Son dakika! Hava Harp Okulu davasında 8 kişiye müebbet

AA

Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika

Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz'da sözde atama listesinde İstanbul TRT Müdürü olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı.

15 Temmuz'da İstanbul Valisi'ni derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmelerini koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şıka ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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