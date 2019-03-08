Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-21 Bison tipi bir savaş uçağının Pakistan sınırı yakınlarında düştüğü belirtildi.

Uçağın 'rutin bir görev' sırasında düştüğü belirtilirken, düşmen nedeninin araştırıldığı ifade edildi. Pilotun güvenli bir şekilde kendini fırlattığı bildirildi.

İsmini vermek istemeyen bir Savunma Bakanlığı yetkilisi olayın kuş çarpması sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Hindistan'a ait savaş uçakları, Pakistan sınırları içerisinde El-Kaide bağlantılı olduğunu iddia ettikleri kampları bombalamış, Pakistan kuvvetleri ise bir Hint uçağını düşürmüştü. Olayın ardından Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki tansiyon hızlı bir şekilde yükselmişti.