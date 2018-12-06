Kanada polisi, Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin küresel finans direktörü Meng Wanzhou'yu gözaltına aldı.

The Globe ve Mail'in Adalet Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberlerine göre, Meng Wanzou 1 Aralık'ta ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği şüphesiyle gözaltına alındı ve bugün ABD'ye iadesine ilişkin duruşması yapılacak.

Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı olan Meng Wanzhou, teknoloji şirketinin başkan yardımcılarından biri olarak görev yapıyordu.

Huawei, dünyanın en büyük teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak gösteriliyor. Reuters haber ajansı, konuyla ilgili bilgi almak için şirket temsilcilerine ulaşılamadığını bildirdi.

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