Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Çelik, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağını açıkladı.

Bir süredir çalışmalarını sürdüren Babacan'ın partisinde bazı eski AK Partililerle birlikte adı anılan isimlerden olan Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sayın Ali Babacan’ın kurma çalışmalarını yürüttüğü partide, ilkesel bazı meselelerden dolayı, kesin olarak yer almayacağımı, merak eden dostlarıma ve kamuoyuna saygıyla arz ederim" dedi.

— Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) October 3, 2019

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Çelik, parti yönetiminde çeşitli görevler almış, 58. Hükümette Kültür Bakanı, 59. ve 60. hükümetlerde ise Milli Eğitim Bakanı olarak yer almıştı.