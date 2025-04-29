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        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemleri başladı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 48 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:37
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        İBB soruşturmasında 48 kişi ifade veriyor
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 48 şüpheli, önce sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

        Şüphelilerin ifadelerinin, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından alınmaya başlandığı öğrenildi.

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        4 ŞÜPHELİ DÜN ADLİYEYE GETİRİLDİ

        Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

        Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

        Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.

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