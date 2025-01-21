İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Oteli'nin önünde basın açıklaması yaptı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76, olayla ilgili gözaltına alınanların ise 9 kişi olduğunu açıklayan Bakan Yerlikaya, "Savcılımız 9 gözaltı dedi. Detayı Adalet Bakanlığımız paylaşacak. Daha önce buna benzer acı yaşadığımız olaylarda olduğu gibi idari tahkikatlarla ilgili en fazla 10 gün içinde bu işi bitiririz. İdari tahkikatla ilgili yapılan neticeyi kamuoyuyla paylaşırız. Soruların tamamı yanıtını bulacak. Adli soruşturmanın sonucunda kovuşturma olacaksa, yüreğimizdeki acının soğumasıyla ilgili ne gerekiyorsa mutlaka ama mutlaka yapılacak. Bundan emin olun" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün sabah 03.27'de bu otelde henüz sebebi yetkililer tarafından tespit edilmemiş yangın sonucu ilk basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi kamu kurum kuruluşları, itfaiye, belediyeler, su tankerleri her türlü ekipman ve insan kaynakları ile beraber yangın söndürüldü. Arama ve tarama sonuçları da az önce nihayete erdirildi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Değerli arkadaşlar yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız, maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun diyorum.

"52 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ 45 NAAŞ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ"

Burada sağlık il müdürlüğü koordinasyonunda 52 naaşın kimlikleri tespit edildi. 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu'nda kimlik, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek. Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcımız ve 5 cumhuriyet başsavcımız ve bilirkişi, yangın sebebi, ihmal ve kusurla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Başmüfettişlerimiz geldi. Bu otelin ilk gününden bugüne kadar ki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor.

"ADALETTEN HİÇBİR ŞEKİLDE KAÇAMAYACAKLAR"