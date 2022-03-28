81 ile sel, taşkın, heyelan, çığ uyarısı 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıda, ülke genelinde son aylarda etkili yoğun kar yağışlarının, ilkbahar mevsiminde havaların ısınması ile birlikte dağların zirvesinde ve yamaçlarda biriken karların ani ve hızlı erimesiyle akarsuların debilerinde artış olabileceği belirtildi.

Bunun sonucunda sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarının tetiklenebileceği afet ve acil durum olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Karların erimesiyle meydana gelebilecek muhtemel afet ve acil durumların öncesinde hazırlıklı olunması istenirken, alınacak önlemlerde şu şekilde sıralandı:

Tüm illerde, merkez ve kırsal mahalleler/köyler ile orman alanlarını kapsayacak şekilde il genelinde duyarlı ve tehlikeli bölgelerin tespit edilerek, bu yerlere yönelik alınacak önlemler belirlenecek.

Riskli tespit edilen yerlerde ilgili kurum, kuruluş, belediye, muhtar, köy koruyucuları ve vatandaşlar muhtemel tehlikeler hakkında bilgilendirilecek.

Güneye bakan yamaçlarda yer alan yerleşim yerlerinde; çığ, su baskını ve heyelan riski diğer alanlara göre daha fazla olacağından bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar daha dikkatli olmaları hususunda uyarılacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde kaya temelin derin ve eğimin olduğu alanlarda ikamet eden vatandaşlar, risklere karşı uyarılırken, ikamet ettikleri bölgenin zemininde/toprağında oluşan çatlak, toprak yarılması gibi hareketleri ivedi şekilde AFAD’a bildirmeleri istenecek.

Eğitim/öğretim kurumları, turizm merkezleri, karayolları, köprü ve viyadükler, menfezler, enerji ve haberleşme nakil hatları gibi kritik tesis ve altyapıların bulunduğu yerlerin tehlike değerlendirmeleri sorumlu birimler tarafından yapılarak, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

Belirlenen tehlikelerin gerçekleşmesi durumunda hizmetine ihtiyaç duyulabilecek ve müdahale için yeterli ekipmana sahip kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının taşıt, iş makinası, makine, donanımı ile ilgili personelinin belirlenerek, Afet Yönetimi Karar Destek Sistemine veri girişi bu ay sonuna kadar tamamlanacak.

Afet ve acil durumlarda müdahale hizmetleri Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine ve Türkiye Afet Müdahale Planına göre yürütülecek. Ayrıca Çığ Tehlikesine Maruz Kalması muhtemel yerleşim birimi bulunan İllerde, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan “Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi”ne uygun hareket edilecek.