Rusya'nın ateşkes ilan edildiğini belirttiği saatlerde rejim ve muhalifler arasındaki çatımalar devam ediyordu. Rejim ve muhalifler arasındaki çatışmalar Türkiye saati ile 01:30'dan sonra şiddetlendiği ve Türkiye'nin bölgedeki güvenliği sağlayan 10 no'lu gözlem noktasının yanı başında devam eden çatılmalar esnasında 10 no'lu gözlem noktamıza havan topu atıldığı, askeri birliklerimizin de derhal bölgedeki silahlı grupların tamamını püskürttüğü belirtildi.