Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen Güvenlik ve Ekonomi Forumu’na katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Havrami temasları çerçevesinde Irak Maliye Bakanı Fuat Hüseyin ile Bağdat-Erbil arasındaki sorunları görüştü.

GÜNLÜK 250 BİN VARİL PETROL

İHA'da yer alan habere göre IKBY Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, Havrami başkanlığındaki IKBY heyetinin Maliye Bakanı ile yaptıkları görüşmede iki taraf arasındaki sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi. Açıklamada IKBY’nin iyi niyet göstergesi olarak günlük 250 bin varil petrol gelirini, IKBY’nin bütçeden payını göndermek karşılığında, Irak'ın petrol şirketi SOMO’ya teslim etmeye hazır olduğu kaydedildi.

"SORUNLARI DİYALOGLA ÇÖZMELİYİZ"

Hem Bağdat hem de Erbil’in sorunları çözmek için iyi niyetli ve iyi ilişkileri bulunduğuna dikkat çeken Irak Maliye Bakanı Hüseyin ise, bütün sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.