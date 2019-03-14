İngiltere parlamentosunda Salı gününden bu yana süren tarihi Brexit oturumları üçüncü gün de erteleme kararıyla sona erdi.

Parlamentoda yapılan oylama sonucunda, Theresa May hükümetinin Avrupa Birliği'nden Brexit'in ertelenmesini talep etmesi kararı alındı. Kabul edilen tasarıya göre, 20 Mart'a kadar parlamentodan bir Brexit anlaşması geçmesi durumunda İngiltere'nin AB'den çıkış tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesi talebinde bulunulacak. 20 Mart'a kadar bir anlaşmanın geçmemesi durumunda ise daha uzun vadeli bir erteleme arayışına girişilecek.

Avrupa Birliği, İngiltere'nin erteleme talebini 21 Mart'ta yapılacak liderler zirvesinde ele alacak. Erteleme talebinin kabul edilmesi için 27 AB üyesi ülke tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

Salı günü Theresa May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşmasını reddeden parlamento, Çarşamba günü de 'anlaşmasız ayrılık' seçeneğini reddederek ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılması önerisini rafa kaldırmıştı.

İKİNCİ REFERANDUM ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

Bugün oylanan bir diğer önerge, İngiliz vekiller ikinci bir Brexit referandumu yapılmasını öneren tasarıyı reddetti.

334 milletvekili, tasarının aleyhinde oy kullandı. İşçi Partili bazı vekillerin yerlerinde oturarak oylamaya katılmadıkları görüldü.

İngiliz parlamentosu, ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'in sunduğu 'yeni yaklaşımlar bulunması için' Brexit'in ertelenmesi önergesini de reddetti.

İşçi Partili vekil Chris Bryant ise Theresa May'in Brexit anlaşmasının bir kez daha parlamentoya sunulmasını engelleyecek bir önerge sunmuştu. Ancak Bryant önergesini, oylamaya sunulmadan geri çekti.

BREXIT'İN ERTELENMESİ TALEP EDİLECEK

Muhalif vekillerin verdiği değişiklik önergelerinin ardından, Theresa May hükümetinin sunduğu Brexit'i erteleme tasarısı oylamaya sunuldu. Hükümetin tasarısı 202'ye karşı 412 oyla kabul edildi.

Tasarıya göre eğer 20 Mart'a kadar parlamentoda bir Brexit anlaşması geçerse, hükümet Avrupa Birliği'nden Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini isteyecek.