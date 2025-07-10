İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atandı. İletişim Başkanlığı'na ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı

Habertürk Giriş: 10.07.2025 - 00:02 Güncelleme: 10.07.2025 - 00:26 facebook

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