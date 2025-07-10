İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atandı. İletişim Başkanlığı'na ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yer atama kararıyla; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.
ALTUN İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURULU BAŞKANLIĞI'NA ATANDI
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na atandı.
DURAN: RABBİM HAYIRLI HİZMETLERDE BULUNMAYI NASİP ETSİN
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin.
Ayrıntılar gelecek...