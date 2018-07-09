İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson görevinden istifa etti. Johnson'ın geçtiğimiz Cuma günü kabine toplantısında kabul edilen Brexit planı nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

Johnson'ın istifası, Theresa May'in yeni Brexit planının oylamaya sunulacağı Avam Kamarası'nda yapacağı konuşmadan yarım saat önce açıklandı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Johnson'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi ve yeni dışişleri bakanının kısa süre sonra açıklanacağı belirtildi.

Dün gece yarısı da Başbakan Theresa May'in AB'den ayrılma politikalarını fazla yumuşak bulduğunu belirten Brexit Bakanı David Davis ve yardımcıları görevi bırakmıştı.

JOHNSON: BREXİT RÜYASI ÖLÜYOR

İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson’ın Başbakan Theresa May’a sunduğu istifa mektubu yayınlandı. Johnson, istifa mektubunda Brexit rüyasının çöktüğünü ifade etti.

Johnson, istifa mektubunda Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması olarak bilinen Brexit referandumunun üzerinden 2 yıldan fazla süre geçtiğini belirterek, “Avrupa Birliğinden çıkılması halinde İngiliz halkının kendi demokrasisini kesin ve açık olarak geri alacağı sözü üzerine yapılan halk oylaması üzerinden yaklaşık 2 sene geçti. İngiliz halkına bunun olması halinde göçmen politikalarına kendilerinin karar vereceği, Avrupa Birliği tarafından kullanılan ve Birleşik Krallık’a ait bir kısım paranın geri döneceği, bunların da ötesinde onların yasalarını kendi çıkarlarına uygun olarak ve bağımsız bir şekilde çıkarabilecekleri söylenmişti” dedi.

Mektubunda Brexit politikasının İngiliz halkına fırsatlar vaat ederek yola çıktığını belirten Johnson, “Bu rüya ölüyor” ifadelerini kullandı. İngiltere ekonomisinin büyük bir bölümünün Avrupa Birliği’ne bağlı olduğunu hatırlatan Johnson, ülkenin AB’den ayrılmaya hazır olmadığını vurgulayarak, mektubunda bunun detaylarına yer verdi. Brexit ile ilgili uzun süredir devam eden görüşmelerde kendisinin görüşlerinin dikkate alınmadığını söyleyen Johnson, “Cuma günü kabul ettim ki benim argümanlarım çok az kabul görüyor ve sizi de en azından başarıya götüreceğini düşündüğünüz bir kabine kararına ulaştığınız için tebrik ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi hükümet şimdi söyleyecek bir şarkıya sahip. Sorun şu ki ben sözlerin üzerinden hafta sonu bir deneme yaptım ve gördüm ki bunlar boğazımda kalıyor” ifadelerini kullandı.

THERESA MAY'DEN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Theresa May, Johnson ve Davis'e katkıları için teşekkürlerini iletirken, Avrupa Birliği'nin Brexit sonrası dönem için sunduğu anlaşma teklifinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

May, AB'nin konuyla ilgili olarak rotasını değiştirmesi gerektiğini belirtirken, aksi takdirde Birleşik Krallık'ın AB'den 'anlaşmasız' ayrılabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, May'in AB ile iyi bir Brexit anlaşması yapma konusunda 'kabiliyetsiz' olduğunu söyledi ve bu durumun kendi kabinesinde derin ayrılıklara yol açtığını savundu.

AB KONSEY BAŞKANI'NDAN İLK YORUM

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'den çıkış müzakerelerini yürüten Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifa etmesine ilişkin, "Siyasiler gelir ve giderler ancak insanlar için yarattıkları sorunlar kalır." dedi.

Tusk, sosyal medyadaki resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasiler gelir ve giderler ancak insanlar için yarattıkları sorunlar kalır. Tek üzüldüğüm husus, Brexit düşüncesi Davis ve Johnson ile beraber gitmedi. Ama... Kim bilir?" ifadelerine yer verdi.

''BU BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL, İNGİLTEREYİ İLGİLENDİRİYOR''

Öte yandan, AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas ise günlük basın brifinginde bir gazetecinin konuya ilişkin sorusu üzerine, "Bu bizim sorunumuz değil. Bence bu daha çok İngiltere'yi ilgilendiriyor. Çünkü söz konusu kişi bizim başmüzakerecimizin muhatabı. Bizi ilgilendiren ise 27 AB üyesinin belirlediği ve bizim tam olarak uyduğumuz Brexit müzakere çerçevesi." yanıtını verdi.

Schinas ayrıca, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, Davis'in istifasından birkaç saat önce İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Davis'in ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da görevinden istifa etmişti.

İstifalar, İngiltere hükümetinin cuma günü açıkladığı ve Avrupa Birliği (AB) ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasını öngören yeni Brexit yaklaşımının arkasından geldi.