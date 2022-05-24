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Irak’tan gelen kum fırtınası Şırnak’ta hayatı olumsuz etkiledi

Yaklaşık bir haftadır Irak'ta etkili olan kum fırtınası dün geceden itibaren Şırnak'ın merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Son dakika: Irak’tan gelen kum fırtınası Şırnak’ta hayatı olumsuz etkiledi
Şırnak'ı kum fırtınası vurdu!
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İHA

Şırnak'ta Irak kaynaklı toz bulutunun etkisi özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olup, hayatı olumsuz etkilerken görüş mesafesi düştü. Kentin silüetini oluşturan Cudi Dağı toz bulutu yüzünden görülmez hale geldi.

Belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tozların daha da etkili olmaması için ana artelleri sürekli sulayarak tozların etkisini azaltmaya çalışıyor. Sabah erken saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların da maske taktığı gözlendi.

Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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