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HaberlerDünyaSon dakika... İran'dan ABD'ye uyarı mektubu! - Haberler

Son dakika... İran'dan ABD'ye uyarı mektubu!

HABERTURK.COM

Son dakika... Tahran yönetimi İsviçre aracılığıyla ABD'ye bir mektup göndererek, olası bir saldırıya verecekleri karşılığın, saldırının geldiği noktayla sınırlı kalmayacağı uyarısında bulundu.

son dakika

Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırının ardından İran ile ABD arasındaki gerilim bir kez daha tırmanırken, Tahran'dan Washington'a bir uyarı mektubu gönderildi.

Reuters'ın haberine göre, Tahran yönetiminin ABD'ye ulaştırdığı mektupta olası bir saldırıya karşı uyarı yapıldı.

İran'ın mektubunda, olası bir saldırı durumunda İran'ın yanıtının saldırının geldiği yerle sınırlı kalmayacağı vurgulandı.

İran'ın ABD ile diplomatik ilişkilerinin bulunmaması nedeniyle mektubun İsviçre aracılığıyla ABD'ye ulaştırıldığı ifade edildi.

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