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İran Devrim Muhafızları komutanlarından Abdullah Araghi, Kasım Süleymani suikastının ardından İran'ın yaptığı misilleme saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Reuters'ın Tasnim Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre Araghi, 'daha sert intikam yakında' ifadelerini kullandı.

Tasnim ayrıca Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Ali Fadavi ise İran'ın füze saldırılarının ülkenin gücünü gösterdiğini ve ABD'nin tek bir şey bile yapamadığını söyledi.

ABD'NİN BM MEKTUBUNA YANIT

Öte yandan ABD'nin BM'ye yolladığı mektuba İran'dan yanıt geldi.

İran'ın BM Temsilcisi, "Tahran hala Washington'ın yaptırımları altındayken Trump'ın teklifi inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek Süleymani suikastını meşru müdafaa olarak tanımlamış ve İran ile ön koşulsuz olarak müzakerelere başlamaya hazır olduklarını belirtmişti.