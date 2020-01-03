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HaberlerDünya

Son dakika: İran Dışişleri Bakanı Zarif: Tüm sonuçların sorumlusu ABD olacak

Son dakika haberi... İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten çok sert açıklama geldi. Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" ifadesini kullandı

son dakika iran açıklaması
AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin İran Devleti adına ilk açıklama Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından yapıldı. 

ABD'ye çok sert tepki gösteren Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" dedi.

Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kasım Süleymani'nin DEAŞ, El Kaide ve Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi.

AA'nın haberine göre; İranlı generale yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayan Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.

"ABD'DEN ACI BİR İNTİKAM ALACAĞIZ" 

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai, Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'DA ACİL TOPLANTI

İran medyasında çıkan haberlerde, suikast haberinin ardından İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplandığı belirtildi.

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