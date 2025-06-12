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        Haberler Dünya Son dakika: İran: Bölgedeki dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı | Dış Haberler

        İran: Bölgedeki dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı

        Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, "Bölgedeki 'dost' bir ülke, İran'ı potansiyel bir İsrail saldırısına karşı uyardı" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 10:28 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:55
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        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
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        İranlı üst düzey bir yetkili, Reuters haber ajansına kritik bir açıklama yaptı. Yetkili, bölgedeki 'dost' bir ülkenin Tahran yönetimini potansiyel bir İsrail saldırısı karşısında uyardığını söyledi.

        Tahran ve Washington'ın pazar günü Umman'da nükleer müzakereleri yapacağını ve artan bölgesel gerginliklerin bu müzakereleri etkileme amacıyla yapılan bir 'psikolojik savaş' olduğunu belirten yetkili, "İran, bu bölgesel gerginliklere rağmen uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek" dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü, ABD personelinin "tehlikeli bir yer" olabileceği için Orta Doğu'dan çıkarılacağını söylemiş ve ABD'nin İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini belirtmişti.

        Tahran ve Washington, İran'ın nükleer hedefleri konusunda on yıllardır süren anlaşmazlığı çözmek için Umman'ın başkenti Maskat'ta yeni bir görüşme turu düzenleyecek.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff arasında beş tur süren görüşmelerin ardından bazı engeller hâlâ mevcut.

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