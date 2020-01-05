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HaberlerDünyaSON DAKİKA İRAN! İran'da tören başladı! Yüz binler "ABD'ye ölüm!" diyor!

İran'da tören başladı! Yüz binler "ABD'ye ölüm!" diyor!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenleniyor

İran'da Süleymani için tören
İHA

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'nin havaalanına düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenleniyor.

İHA'da yer alan habere göre törene katılan yüz binlerce kişi, "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı.

Törene katılanların siyah giyinmesi dikkat çekerken Süleymani'nin cenazesinin, törenin ardından memleketi Kirman'da toprağa verileceği belirtildi.

 

 

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