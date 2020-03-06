Van deprem korkusunu bugün İran sınırındaki Khoy kentinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle yaşadı. AFAD'ın verilerine göre, saat 17.19'da meydana gelen deprem yerin 6.81 kilometre derinliğinde kaydedildi. Şimdiye kadar depremden kaynaklı olumsuz bir haber yansımadı.

SON DEPREMLER - 6 MART

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: