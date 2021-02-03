İrfan Fidan 9 Şubat'ta yemin edecek 0:00 / 0:00

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Fidan için Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda yemin töreni düzenlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan törende bir konuşma da yapacak.

Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken HSK tarafından Yargıtay üyeliğine seçilmişti. Fidan kısa bir süre sonra da Yargıtay kontenjanından AYM’ye üyesi olmak için adaylığını açıkladı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca yapılan oylama sonucunda, Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek üç isim arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan üç isim arasından Fidan’ı 23 Ocak’ta Anayasa Mahkemesi’ne atadı.