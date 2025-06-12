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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı | Dış Haberler

        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı

        İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivist, Şuayb Ordu ve Yasemin Açar serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:57
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        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
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        İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisinden alıkoyarak gözaltında tuttuğu 2 Türk vatandaşını taşıyan uçak hareket etti.

        Madleen gemisi aktivistlerinden Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ı taşıyan uçak Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan havalandı.

        İsrail'in 72 saati aşkın süre gözaltında tuttuğu 6 aktivist, sınır dışı edilmek üzere öğle saatlerinde Ben Gurion Havalimanı’na getirilmişti.

        Havalimanına getirilen diğer aktivistlerin Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu aktarılmıştı.

        İsrail'in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesi bekleniyor.

        İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

        "Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

        İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

        Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

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