Suriye'de İsrail uçaklarının kendilerine kalkan yaparak, Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirip, düşmesine neden oldukları Rus İl-20 tipi uçağın ardından tansiyon artmaya devam ediyor.

Sputnik'te yer alan habere göre gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak "Durumun zorlaşması nedeniyle İsrail Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı" dedi.

İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın F-16'lar tarafından Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti. Konaşenkov, bu adımı düşmanca olarak nitelendirdiklerini de ifade etmişti.

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