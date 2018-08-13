İçişleri Bakanlığı da sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 7 Ağustos 2018 tarihi itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabının tespit edildiğini, konu ile ilgili adli tahkikata başlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan, dolar kuru yükselişi ile olumsuz algı oluşturmaya çalışan sosyal medya paylaşımlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca takip edildiği ve gerekli yasal işlemlerin hassasiyetle yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada "Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında,

Bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi yada kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır” denildi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 7 Ağustos 2018 tarihi itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabının tespit edildiğini, konu ile ilgili adli tahkikata başlandığını bildirdi.

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