Son dakika haberine göre; İstabul Maltepe seçim sonuçları YSK'nın kararına göre yeniden sayılmaya devam ediyor. Habertürk TV'de Didem Arslan'ın konuğu olan Barış Yarkadaş, Maltepe seçim sonuçlarıyla ilgili son bilgileri izleyici ile paylaştı. Yarkadaş, "İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan 1089 sandığın 949'u sayıldı. Şu an tam 140 sandık kaldı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 13 bin 907 olarak görünüyor. Ekrem İmamoğlu saat 20.05 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. " dedi.

İSTANBUL MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul Maltepe'de oy sayım işlemi devam ediyor. AK Parti'nin oluşturulan ek kurullara itirazı sonrası 400 sandık yapılan sayım Maltepe Seçim Kurulları’nca geçersiz sayıldı. Seçim Kurulları ayrıca sayımın 2 kurul üzerinden devam etmesi, yeni sandık kurulu oluşturulmasına da gerek olmadığına karar verdi. CHP karara itiraz etti. YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Maltepe'de devam eden oy sayım işlemi durduruldu. Sayım işleminin hızlanması için 12'ye çıkarılan sandık kurulu sayısı 2'ye düşürüldü. YSK'nın kararı sonrası iptal edilen sandık kurullarının saydığı oylar yeniden sayılması beklenirken, CHP karara itiraz etti.

YSK O KARARI KALDIRDI

YSK, AK Parti’nin olağanüstü itirazı üzerine Maltepe Seçim Kurulları’nın sandık kurullarının sayısının artırılması dair kararını kaldırdı. YSK, ilçe seçim kurullarının sandık sayısının artırılması kararını, Maltepe 1. ve 2. Seçim Kurulu’nun müşterek yaptığı toplantı sonucunda alması nedeniyle iptal etti. YSK her iki kurulun üyeleri ile birlikte ayrı ayrı toplanarak, bu kararı alabileceğini belirtti.

EKREM İMAMOĞLU MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Esenler semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Maltepe'deki sayımla ilgili soruya, "YSK, bu konuda son noktayı koymak zorundadır. Artık bizim güvenimizi sarsmayı başlamıştır bu süreç. Üzülüyoruz. YSK, vazifelidir. Milli bir vazifesi ve sorumluluğu vardır. Ülkenin, geçmişten bugüne, yarınlara dönük demokratik sürecine ya katkı sunacaklar ya da çok kötü bir iz bırakacaklar. Dönüm noktasıdır. Yapmasınlar. Her şeyi denediler olmadı. Büyükçekmece'yi de denediler, olmadı. Bir baktılar ki, kendileri bazı yanlış işlemler yaptılar, döndüler, 'Acaba Maltepe'de ne çıkarırız. Aman yavaş, acele etmeyin, bir şey bulmaya çalışalım' dediler. Aklı ermiyor insanın. Benim aklım ermiyor. YSK'yı göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Binali Yıldırım İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili, O kadar sayımlarda yanlışların, hilelerin, eksikliklerin, özensizliklerin olduğunu gördük ki, insan hakikaten hayrete düşüyor. Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz. Sonuç ne olursa olsun kararı YSK verecektir, YSK'nın kararı da herkesi bağlayan bir karar olacaktır.

'Sayımlar kasten uzatılıyor' laflarının da kasıtlı olduğunu gördük. Seçim gecesi seçim heyet sayısı, sandık sayısı kadardı. 8-9 saatte saydılar. Şimdi 150'yi geçmez. 150 heyetin bu kadar oyu ne kadar zamanda sayacağı ortada. Her sandığa bir heyet kurmak demek seçimi tekrar yapmak demek. Şu anda işi yönetecek olan seçim kuruludur.

Biz bize verilen veya rakip adaya verilen oyların yerli yerine gitmesinden mesulüz. Tamam bize de rakibe de oy çıkıyor. 5 bin 500 bana çıkıyor, 500 ona çıkıyor. Bu bile başlı başına ciddi şüpheler, organize bir kötülüğün olduğunu ortaya koyuyor. Bu seçimde organize bir kötülük yaşanmıştır. Seçimden sonra bizi yüzlerce insan aradı. Sandıklarda 3 pusula verilmesi gerekirken 2 pusula verildiğini söylüyorlar. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu işin baştan organize edildiğini ortaya koyan somut bir şüphedir. Bunun da mutlaka dikkate alınması gerekir. Onlarca delilden, usulsüzlükten, özensizlikten bahsedebiliriz. Bunların örnekleri de var.

Özetle, bizim amacımız bu itiraz sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi. Bir an önce sükûnetle sonucu bekleyip, tamamlamamız lazım. Bağırarak, çağırarak haklı pozisyona geçeceğini sananlar yanılmaktadır.

SON DAKİKA: YSK'DAN MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI KARARI

Habertürk TV'de Didem Arslan'ın konuğu olan Barış Yarkadaş, YSK'nın Maltepe'deki oy sayımı için kurul sayısının tekrar 12'ye çıkarılması yönünde toplantı yaptığını söyledi. CHP eski Milletvekiğli Barış Yarkadaş, "İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan 1089 sandığın 949'u sayıldı. Şu an tam 140 sandık kaldı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 13 bin 907 olarak görünüyor. Ekrem İmamoğlu saat 20.05 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. " dedi.