Alınan bilgiye göre, hipodrom yakınındaki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına ekipler 15 araç ve 60 personel ile müdahale ediyor. Yoğun duman, İstanbul'un birçok noktasında görülebiliyor.

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