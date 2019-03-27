İtalya basınında yer alan haberlere göre; Türkiye'den Libya'ya yakıt taşıyan El Hiblu 1 adlı gemi, Akdeniz'de kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı.



Palau bandıralı geminin mürettebatı 108 göçmeni Libya açıklarında kurtardı ve Trablus limanına bırakmak istedi ancak Libya'ya dönmek istemeyen göçmenler geminin kontrolünü ele geçirdi.

Palau bayraklı geminin 11 Mart'ta Türk bir firma tarafından satıldığı, gemide Türk mürettebat olduğu öğrenildi.



İtalyan yetkililer geminin İtalya'nın Lampedusa ya da Malta'ya doğru ilerlediğini kaydetti. İtalya'dan ilk açıklama İçişleri Bakanı Salvini'den geldi.



Salvini, "Yaşananlar artık bir kurtarma operasyonu değil, bir korsanlık faaliyeti. İtalya'yı ancak teleskopla görürler" dedi.



Libya Sahil Güvenliği'ne harekete geçme çağrısında bulundu.