Bugün akşam saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, iki kez İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın ile Genel Sekreter Cihan Paçacı'dan oluşan heyetle bir araya gelmişti.

Dervişoğlu, görüşmenin ardından heyeti uğurlarken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her iki partinin genel başkanı, saat 20.00'de sayın Genel Başkanımızın CHP Genel Merkezi'ne ziyaretiyle bir araya gelecekler. O görüşmenin sonunda da kapsamlı bir açıklama yapacaklar" ifadesini kullanmıştı. Beklenen görüşme gerçekleşti.

HEYETLER ARASINDA YAPILAN GÖRÜŞMEDEN UZLAŞMA ÇIKTI

Heyetler arası görüşmenin ardından CHP ile İYİ Parti arasında uzlaşma çıktı.

CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA PAYLAŞILAN İLLER

İYİ PARTİ: Balıkesir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya, Gaziantep, Denizli

CHP: Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, İzmir, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Adana

LİDERLERDEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in saat 20.00'de CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Liderler görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: BAHARDA TÜRKİYE DE BİR BAHARI YAKALAYACAK

CHP Lideri Kılıçdaoğlu, "Güzel bir çalışma oldu. Yerel seçimler bizim için ve Türkiye için çok önemli. Baharda Türkiye de bir baharı yakalayacak. Kendimizi Türkiye'ye adadık. Bireysel bir çıkarımız yok. Arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AKŞENER: HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise çalışma arkadaşlarına başarılar dileyerek, "Hayırlı bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Güzel şeyler olacak" dedi.

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