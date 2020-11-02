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Enkazın altında kendisini görüntüledi!

İzmir'i vuran depremde Seferihisar ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı. Günay'ın enkaz altındaki görüntüleri nefes kesti

SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ! Enkazın altında kendisini görüntüledi! - Haberler
DHA

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan deprem yüreklerimizi kavurdu. Depremde, Batı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Veterinerlik Bölümü 10´uncu sınıf öğrencisi ve okul birincisi 15 yaşındaki Günay Özışık, 6.6 büyüklüğündeki depremde, enkaz altından kurtularak hayatta kalmayı başardı.

ENKAZDAN 10 SAAT SONRA ÇIKARILDI

DHA'da yer alan habere göre yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra kurtarılan Özışık'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediliyor. Tüm sağlık ekiplerine teşekkür eden anne Olcan Özışık, oğlunun yaşadıklarını şöyle anlattı:

"ANNE DİYE ÇIĞLIK ATTI, BİNA YIKILMIŞ"

"Allah herkese acil şifalar versin, ölenlerin ailelerine sabırlar versin. Oğlum 15 yaşında. Ben deprem sırasında abisi Tanay ile Alsancak Devlet Hastanesi'ndeydim. Babası da işteydi Günay evdeydi. Yanına kuzeni gelmiş, ikisi evde oturuyorlardı. Deprem olurken hemen Günay'ı aradım. Telefonu açıp, 'Anneee' diye çığlık attığını duydum. O anda bina yıkılmış ve enkazın altında kalmış.

"YOĞUN BAKIMDA, BUNA ŞÜKÜR"

Eşimi aradım eve gitmesini söyledim Günay'a ulaşamıyorduk. Hastaneden eve gelmem 2 saati buldu trafik nedeniyle. Binanın yıkıldığını gördüm, oradan oğlumun nasıl çıkacağını düşündüm. Şükürler olsun kurtarma ekipleri, polisler ve sağlık çalışanları oğlumu 10 saat sonra çıkardılar. Şu an yoğun bakımda, bacaklarını kurtarmaya çalışıyorlar, böbrekleri yaralanmış. Allah'ın izniyle kurtulacak. Buna şükür."

"TELEFONUYLA KAYDETMİŞ"

Oğlunun enkaz altında arama kurtarma ekiplerini soğukkanlılıkla beklediği kaydeden anne, şunları ifade etti. "Çok bilinçli ve akıllı bir çocuk. Hiçbir zaman kendini bırakmamış enkaz altındayken. Son olarak benimle telefonda konuştuğu için elinde cep telefonu vardı ve etrafındaki görüntüleri çekmiş. 4 kez 112'yi aramış. Biz bunu bugün telefonu şarja takınca gördük. Bana sesli mesajlar yollamış; 'Anne ben enkazın altındayım' demiş.

"BACAKLARI VE BELDEN AŞAĞISI EZİLMİŞ"

Hiçbiri bana ulaşmamıştı. Kuzeninin kurtulduğunu duyunca, 'Ahmet ben de buradayım, beni de kurtarsınlar' diye seslenmiş. Deprem anında kuzeni salondan çıkıyormuş o da muhtemelen odasından çıkıyordu. Kuzeni 2 saat sonra kurtarıldı. Günay'a daha sonra ulaşıldı. Bacakları ve belden aşağısı kolonun altında ezilmiş."

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