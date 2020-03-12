AA

Çin'in Hubey Eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran koronavirüs (Kovid-19) vakaları dünya genelinde artış göstermeye başladı.

İsrail'de son olarak 100 olarak bildirilen vaka sayısı, 27 kişide daha pozitif sonuç alınmasının ardından 127'ye ulaştı.

KONSOLOSLUK KARANTİNAYA ALINDI

AA'da yer alan habere göre öte yandan, İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, ABD'nin Tel Aviv'deki Başkonsolosluğu'nun vize bölümünün bekleme odasında koronavirüs bulaşmış bir kişinin bulunduğunu bildirmesi üzerine konsolosluk çalışanlarının karantinaya alındığı aktarıldı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, vize bölümünde İsrail Sağlık Bakanlığının talimatları çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

BATI KUDÜS'TE GÖZALTI MERKEZİ KARANTİNADA

İsrail Cezaevleri İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Batı Kudüs'te İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'e (ŞABAK) bağlı Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinin Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, gözaltı merkezinde en az 100 Filistinli tutuklunun ve onlarca çalışanın bulunduğuna dikkat çekilerek, gözaltı merkezinin bir çalışanının Kovid-19 teşhisi konulan bir vakayla etkileşimi nedeniyle karantinaya alındığı kaydedildi.

100 KİŞİDEN FAZLA ETKİNLİKLER YASAK

İsrail hükümeti Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla bir dizi ek önlem almıştı. Okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılırken, 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.