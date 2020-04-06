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Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.

Downing Street sözcüsü yaptığı açıklamada "Öğleden sonra Başbakan Johnson'ın durumu kötüleşti. Doktorlar yoğun bakım ünitesine kaldırılması gerektiğini söyledi" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Johnson'ın arkasında inanılmaz güçlü bir ekip var. Hükümetin tüm planları eksiksiz bir şekilde devam edecek" dedi. Raab, Boris Johnson'ın sağlık personeli tarafından çok iyi bakılıdığını ve emin ellerde olduğunu vurguladı.

İngiliz hükümeti, Johnson'ın hastanede olsa bile görevde kalarak hükümeti yönetmeye devam edeceğini açıklamıştı. Daha önce olası bir hastalık durumunda, hükümete Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın liderlik etmesi kararlaştırılmıştı.

"İYİ DURUMDAYIM" DEMİŞTİ

Koronavirüs semptomlarının devam etmesi sebebiyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

JOHNSON'IN DURUMU İÇİN DOKTORLAR NE DEMİŞTİ?

Bazı testler yapılması için hastaneye yatırıldığı açıklanan Johnson'a uygulanacak tedavi takvimiyle ilgili herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.

Ancak uzmanlar İngiliz liderin yaşındaki bir Covid-19 hastasının 10 gün içerisinde semptomları atlatamaması durumunda, oksijen seviyesinin, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının ve kalp ritminin kontrol altında tutulduğunu belirtiyor.

"Başbakanın hastalığı atlatmakta zorlandığı açıkça gözüküyor" diyen Moleküler Viroloji Profesörü Jonathan Ball, "Olanlar enfeksiyonun nasıl gelişeceğini tahmin etmenin zorluğunu gösteriyor. Bazıları hafif bir soğuk algınlığından ötesini hissetmezken, bazıları çok ciddi ve bazen hayati tehlike içeren bir hastalık yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları bazı hastaların semptomların görülmesinden 10 gün sonra kötüleşebildiğini belirtirken, zatürre başlangıcının da bu döneme denk geldiğini söylüyor.

İngiliz doktorlara göre Boris Johnson'ın sigara kullanmıyor oluşu da hastalığın seyri açısından belirleyici olabilir.