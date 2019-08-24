Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23 Ağustos tarihi itibariyle Sinat-Haftanin bölgesine yönelik Pençe 3 Harekatı başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı" denildi.
Operasyona, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile destekleniyor.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2019
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