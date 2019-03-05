İngiltere'nin başkenti Londra'da, Heatrow Havaalanı, London City Havaalanı ve Waterloo İstasyonu yakınlarında bulunan üç şüpheli paketten patlayıcı çıktığı açıklantı.

Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, A4 kağıdı boyutundaki zarflarda patlayıcı madde bulundu. Terörle mücadele birimi, olayların bağlantılı olarak değerlendirildiklerini ve arkasındaki nedenlerin araştırıldığını duyurdu.

Heatrow Havaalanı'nda bulunan paketin açılırken alev aldığı ifade edildi. Günün ilerleyen saatlerinde bulunan benzer diğer iki şüpheli paket ise açılmadan imha edildi.

Olayda zarar gören kimsenin olmadığı ifade edildi.

Heatrow Havaalanı'nda içerisinde patlayıcı bulunan paketin ele geçirildiği ofis günün erken saatlerinde tahliye edilmişti. Ofisin bir süre daha kapalı kalacağı duyuruldu.

Sky News, Londra'da terör alarmına neden olan patlayıcı dolu paketlerin fotoğrafını yayınladı.