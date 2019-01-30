Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin öldürülmesi için Kolombiya hükümeti ve mafyaya emir verdiğini iddia etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya devlet ajansı RIA’ya açıklamalarda bulundu. Maduro son günlerde ülkesinde yaşananları değerlendirerek muhaliflerle görüşmeyi kabul edebileceğinin sinyalini vererek, "Muhalefetle müzakere masasına oturmaya ve Venezuela’ya katkı sağlamak, barışın oluşturmak ve ülkenin geleceği için konuşmak isterim" dedi.

Maduro, erken seçimlere gidilmesini de destekleyeceğini dile getirirken Rusya'nın bu süreçte kendisine büyük destek verdiğini vurguladı ve tüm desteklerinden ötürü Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti. Maduro, Avrupa ülkelerinin '8 gün içinde Venezuela'da seçime gidilmesi' yönündeki ültimatomlarını reddederek, gelecek seçimin 2025'te olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Ocak'ta Guaido'yu resmen tanımış, Nicolas Maduro yönetiminin ABD nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, dün bir adım atarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almış ve ülkenin ABD'deki 7 milyar dolarlık varlığını dondurmuştu.

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Türkiye, Rusya, Meksika, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.