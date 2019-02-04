Somalinin Putland eyaleti Bosaaso limaninda Dubai merkezli Dubai uluslararası liman şirketi "DPworld" Bosaaso limanı sorumlusu Paul Anthony Farmosa açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Puntland eyaletinin Bosaaso limanında meydana geldi.

Görgü tanığının Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, balıkçı kılığına giren iki silahlı kişinin Formosa'yı vurduğu belirtildi. Paul, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eş-Şebab hareketinin askeri operasyonlarından sorumlu Abdiasis Abu Musab, "Operasyonun arkasındaydık. Onu uyarmıştık ama ama o kulaklarını tıkamıştı. Somali'de yasadışı şekilde bulunuyordu" açıklamasında bulundu.

Saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği ifade edilen zanlı da polise tarafından yaralı olarak ele geçirilerek gözaltına alındı. Olayın bir terör olayı olup olmadığını de araştırılıyor.

DPworld liman işletmeciliği şirketi Somali'de Somaliland ve Putland Eyaletlerin Barbara ve Bosaaso limanlarını yönetiyor.